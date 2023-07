São de Barcelos e Aveiro e vestiram-se a rigor para ver o Benfica

Miguel e Rui, que vivem perto de Burton, vieram até ao St. George’s Park com esperança de poder ver o primeiro ensaio do Benfica com o Southampton. Vestidos a rigor, os portugueses (dois do meio) naturais de Barcelos e Aveiro, respetivamente, suspiram quando ouvem os nomes dos reforços. "Já conhecia o Kokcu. O Di María traz experiência… João Félix? Isso é que era…", diz Miguel, que joga pelos sub-18 do Norwich. Ainda assim, o seu jogador favorito do plantel não é nenhum dos que mencionou. "Gosto muito do João Neves", conta ainda o jovem, que cumpre hoje 18 anos.