Se havia guerra esta foto diz tudo: trio maravilha do PSG celebra vitória no balneário

O triunfo do PSG diante do Manchester City, num dos principais jogos da jornada de terça-feira da Liga dos Campeões, ficou marcado pela estreia de Messi a marcar e por uma foto partilhada depois nas redes sociais, onde se vê Messi, Neymar e Mbappé abraçados no balneário. Recorde-se que tinham surgido notícias que falavam num alegado mau ambiente no balneário, sobretudo entre Mbappé e Neymar, mas ao que parece não é bem assim. Ander Herrera, jogador do PSG, comentou a publicação no Instagram de Neymar: "Nota-se todos os problemas entre vocês. Continuem a falar", escreveu o médio espanhol. (Fotos Instagram)