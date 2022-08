Sébastien Haller debate-se com um grave problema de saúde e viu a aparência mudar em poucos dias fruto das sessões de quimioterapia. Priscilla Haller, a mulher do futebolista do Borussia Dortmund que descobriu um tumor maligno nos testículos, partilhou a atual aparecência do costa-marfinenses, de 28 anos.