Sede do Valencia 'transformada' em cena de crime com críticas a Peter Lim e Jorge Mendes

A Associación Libertad Valencia, um grupo de adeptos do emblema valenciano, 'transformou' a sede do clube espanhol numa cena de crime esta segunda-feira. A original manifestação surgiu como forma de protesto contra a gestão do proprietário do clube, Peter Lim.



Para além de fitas para isolar o local, foram ainda colocadas algumas 'provas' à porta do edifício como uma pasta com documentos de Peter Lim, uma outra pasta da Gestifute, de Jorge Mendes, da qual saem notas de 500 euros, e ainda um bolo com uma faca espetada no símbolo do Valencia.



O clube valenciano, que costuma ser presença assídua nas competições europeias, ocupa atualmente um modesto 13.º lugar na La Liga.