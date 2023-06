Seleção sub-21 já concentrada na Cidade do Futebol para preparar o Europeu

A Seleção sub-21 concentrou-se esta manhã na Cidade do Futebol, onde inicia o estágio de preparação tendo em vista a disputa do Campeonato da Europa. Dos 25 atletas inicialmente convocados, apresentaram-se 23. As ausências são Fábio Vieira - autorizado a apresentar-se dia 14 - e David Costa, que ficará de fora das opções para o Europeu, a contas com um problema físico contraído recentemente. O selecionador Rui Jorge vai ao final da tarde orientar o primeiro treino e, antes, um dos jogadores convocados irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.