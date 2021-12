Selfies e autógrafos: Rui Costa bastante solicitado no final do jogo de lendas

Rui Costa foi figura no jogo de lendas esta sexta-feira realizado diante da Espanha ( derrota por 7-4 ), ao marcar um dos quatro golos de Portugal, mas também reuniu as atenções após o apito final. O atual presidente do Benfica foi bastante solicitado por adeptos para tirar fotos e distribuir vários autógrafos, dois deles em camisolas que bem conhece: do AC Milan e da Fiorentina.