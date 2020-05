Red Bull Leipzig e Friburgo encontram-se, este sábado, na Red Bull Arena, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Bundesliga, naquele que é o regresso da competição, depois de mais de dois meses suspensa devido ao surto de Covid-19. Sem público, com máscaras de proteção e muitos cuidados, é assim que as duas equipas sobem ao relvado em tempos... diferentes. [Imagens: RB Leipzig e Action Images]

Sem público, mas com um sorriso no rosto: eis o regresso do Leipzig à Red Bull Arena