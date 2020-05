Será assim o futebol do futuro? Hungria permitiu adeptos nas bancadas e o resultado foi este

A maior parte dos campeonatos fazem planos para regressar à porta fechada, mas na Hungria não quiseram retomar o futebol sem a presença de adeptos. Este fim de semana, devidamente autorizados pelas autoridades, alguns jogos contaram com fãs nas bancadas, mas sempre com distanciamento social obrigatório de três bancos vazios. Será este o futuro do futebol? (Fotos: EPA)