Será esta a camisola do Benfica para 2021/22? Portal especializado mostra novas imagens

O portal especializado 'Footy Headlines' mostrou esta terça-feira imagens daquele que diz ser o template que servirá de base à nova camisola do Benfica para 2021/22. O design apresentado é bastante simples, conta com a tradicional cor vermelha, mas apresenta algumas novidades em relação à camisola deste ano. A começar desde logo pelo símbolo, que volta a ter a cor normal - ao contrário do dourado deste ano, que também está presente no símbolo da Adidas -, isto para lá de ter agora as três riscas das mangas a branco. Por outro lado, a parte frontal da camisola ainda não conta com um patrocínio, já que o acordo com a Emirates acaba precisamente este ano.