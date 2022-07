Será este o terceiro equipamento do Sporting para a nova época?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Sporting apresenta este domingo, dia do troféu Cinco Violinos (19H45), a terceira camisola para 2022/23, após já ter divulgado a listada verde e branca e o equipamento alternativo, preto e verde fluorescente. Num e-mail enviado aos sócios, os leões prometem novidades na Loja Verde após o apito final do encontro contra os espanhóis do Sevilha; mas hoje já circulam imagens nas redes sociais daquela que poderá ser a nova 'pele' dos leões [Foto Twitter Sporting CP Adeptos]