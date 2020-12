Sérgio Conceição e Jorge Jesus receberam esta quarta-feira, das mãos de Fernando Gomes, os respetivos prémios Quinas de Ouro, relativos à temporada 2019/2020. O técnico do FC Porto recebeu o prémio de melhor treinador em Portugal nesse período, ao passo que o treinador do Benfica foi distinguido como o melhor no estrangeiro. (foto: FPF)