Sérgio Conceição chegou, há instantes, ao Coliseu do Porto para acompanhar a cerimónia em que Pinto da Costa anuncia a recandidatura à presidência do FC Porto. Entretanto, e após o final do discurso de Pinto da Costa, Sérgio Conceição foi em direção ao dirigente portista para lhe dar um forte abraço.