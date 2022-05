Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência em evento da Best Models

A Best Models, liderada por Cristiana Gonçalves Pereira (mulher de Sérgio Oliveira), fez 23 anos e juntou estrelas da moda e do desporto numa celebração no Hilton Porto, em Gaia. O evento contou com a presença da própria CEO, do médio da Roma e também de Gonçalo Paciência, avançado do Eintracht Frankfurt, cumprindo-se a tradição de juntar modelos e personalidades da sociedade portuense. [Imagens: José Gageiro/Movephoto]