Sete meses depois, as imagens do regresso dos adeptos às bancadas do Dragão

Sensivelmente sete meses depois - a última partida foi a 27 de outubro, no FC Porto-Olympiacos, com 3750 adeptos nas bancadas -, o Estádio do Dragão volta a contar com fãs nas bancadas. As imagens captadas este sábado, antes do arranque da final da Liga dos Campeões, parecem tiradas de outra realidade, mas a verdade é que são mesmo reais e abrem caminho ao retorno definitivo à 'normalidade'... (Fotos: EPA e Reuters)