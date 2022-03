Sete portugueses presentes no jogo das lendas em Glasgow: veja as imagens

Foi com a participação de sete portugueses (seis jogadores e um treinador) que este sábado se realizou um jogo de lendas que opôs Pedro Mendes, que alinhou pelas lendas do Rangers, aos compatriotas Luís Figo, Nuno Gomes, Bosingwa, Ricardo Costa e Ricardo Quaresma (). No final, ganhou a formação de Luís Figo, que contou ainda com o treinador português Paulo Fonseca a liderar o banco. [: Paulo Calado]