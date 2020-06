A fechar a primeira parte do Sevilha-Barcelona ( 0-0 ) - resultado que deixa o Real Madrid a depender só de si - Diego Carlos, ex-jogador do FC Porto e do Estoril, entrou de forma duríssima sobre Messi e o argentino revoltou-se, atingindo o central, que foi ao solo. Gerou-se então um enorme 'sururu', como documentam as imagens.