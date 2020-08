O Bayern Munique conquistou, este domingo, a Liga dos Campeões pela 6.ª vez na história - a última tinha sido em 2013 - ao derrotar o Paris Saint-Germain por 1-0 Lisboa. A final foi decidida por Kingsley Koman, que marcou o único golo do jogo ao minuto 59, ele que foi formado nos parisienses e fez assim uma 'traição' que permitiu a festa germânica no relvado do Estádio da Luz. Veja as melhores imagens da noite de glória bávara em Portugal. [Imagens: Reuters, Action Images e Lusa/EPA]