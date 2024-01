Simulação na área e agarrão: os lances que motivaram a expulsão de Taremi

Esteve no melhor e no pior. Depois de ter inaugurado o marcador no duelo frente à Síria, na conversão de um penálti (34'), Taremi acabou expulso por acumulação de cartões amarelos, um na sequência de uma simulação na área e outro devido a um agarrão. As duas primeiras imagens dizem respeito ao momento da simulação. Diga-se que o Irão venceu o jogo no desempate por penáltis (1-1, 5-4 pen.) e carimbou assim um lugar nos quartos de final da Taça Asiática.