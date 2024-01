Skechers lança Diamond Ice Pack, as novas chuteiras goleadoras de Harry Kane

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Marca que apenas este ano entrou no mercado do futebol, mas que já vai deixando uma marca bem evidente, a Skechers lançou recentemente a nova coleção "Diamond Ice Pack", terceiro pacote de cores das Skechers Razor e das SKX_01. Estas últimas já estão em ação nos relvados europeus, pela mão (ou os pés...) de Harry Kane, o nome mais forte da marca, numa ligação que começou esta época mas que tem dados frutos claros - Kane é o melhor marcador das cinco principais ligas europeias, com 22 golos.