Só Adán está de pedra e cal: onze provável do Sporting para jogo com Estoril traz mexidas em todos os setores

Exceção feita à baliza, onde Adán está de pedra e cal, o leão vai apresentar-se hoje frente ao Estoril (18H45) com mexidas nos restantes setores em relação ao onze que alinhou na vitória com o Portimonense (2-1). Se na defesa e no meio-campo tal já seria expectável, dadas as saídas de cena de Diomande e Morita para irem representar a Costa do Marfim e o Japão, respetivamente, no ataque há uma mexida, mas por opção, com o regresso de Pote ao corredor esquerdo, sabe Record. Veja acima o onze provável dos leões