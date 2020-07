Cristiano Ronaldo já demonstrou ser capaz de tudo no Mundo do futebol, mas aquilo que terá de fazer para alcançar a Bota de Ouro, símbolo de melhor marcador dos campeonatos europeus, é algo que até para o craque da Juventus parece ser impossível. Com um jogo pela frente, CR7 tem menos 4 golos do que Ciro Immobile, necessitando de fazer um póquer na última ronda e esperar que o avançado da Lazio fique em branco. [Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Lusa e Getty Images].