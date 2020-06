Os sócios do FC Porto continuam a acorrer em massa para participar no ato eleitoral do clube . Até ao meio-dia deste domingo já tinham votado 5.630 associados, número que engloba os que exerceram o direito de voto ontem e hoje de manhã. [Fotos: Ricardo Jr.]

Sócios do FC Porto decidem futuro do clube: as imagens que marcam o segundo dia das votações