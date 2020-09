Luís Filipe Vieira acompanha o plantel principal do Benfica horas antes do encontro com o Famalicão, a contar para a 1.ª jornada da Liga NOS. Eis as primeiras imagens do presidente das águias após ser acusado por por oferta indevida de vantagem no âmbito da Operação Lex. [Frames: CM TV]