Sorrisos e uma mala cheia de recordações... de outros tempos: as imagens da saída de Mourinho

E foi com um sorriso, uma postura relaxada e uma mala cheia de recordações de outros tempos que José Mourinho abandonou esta segunda-feira as instalações do Tottenham. Nas imagens recolhidas, é possível ver o experiente treinador português a arrumar as suas gloriosas lembranças na mala - a meias com o banco traseiro - do carro onde foi transportado desde o Centro de Treinos dos spurs com destino à sua casa, em Londres. [Imagens: Reuters e Action Images]