Sporting desvenda o novo autocarro para o futebol feminino: LEDs verdes e brancos, frigorífico e WC

As equipas de futebol feminino do Sporting viajarão a partir de agora de forma mais cómoda para os jogos. Os leões revelaram o novo autocarro para as várias formações do clube e explicaram as características no site oficial, após a cerimónia que teve lugar na Academia Cristiano Ronaldo. "Cada um dos seus 44 lugares conta com assentos ergonómicos pensados para viagens longas, estofos em pele com o emblema Leonino bordado e ainda mesas reclináveis e tablets em todos os lugares. Ao longo do corredor são visíveis os acabamentos em madeira e a iluminação é feita por LEDs verdes e brancos. O autocarro conta todavia com uma mesa redonda entre quatro assentos na parte dianteira, casa de banho e também uma cozinha equipada com microondas, frigorífico e máquina de café", pode ler-se no site oficial dos verde e brancos. [Imagens: Sporting]