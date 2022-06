Sporting faz guarda de honra ao Benfica pela conquista da Liga Europeia de andebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Momento bonito no Centro de Desportos e Congressos, em Matosinhos. Antes do apito inicial da meia-final da Taça de Portugal de andebol, o Sporting fez guarda de honra ao grande rival Benfica, pela conquista das águias da Liga Europeia da modalidade, o troféu continental com maior peso arrebatado até hoje por uma formação portuguesa. [Imagem: Valter Correia]