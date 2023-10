Operação Olivais e Moscavide a aquecer: Sporting treina com St. Juste e Trincão integrados

O Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com atenções centradas no jogo de sábado (20h45), referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Olivais e Moscavide. Entre as fotografias disponibilizadas pelos leões à Imprensa, nota para a participação, aparentemente sem limitações, do central St. Juste e do avançado Trincão na sessão matinal, além dos sub-21 Eduardo Quaresma e Dário Essugo. Amanhã, e outra vez pelas 10h00, à novo apronto. (Fotos: Sporting CP).