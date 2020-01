Luis Suárez e Sofía Balbi celebraram dez anos de casamento com nova festa de arromba. O uruguaio do Barcelona escolheu um local idílico a poucos quilómetros de Punta del Este e contou com a presença de vários companheiros de profissão, entre os quais Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Neymar, Lucas Lima, mas também o surfista Gabriel Medina. Houve passadeira vermelha, reportagem fotográfica e um controlo apertado.