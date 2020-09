Suárez estreou-se no Atlético Madrid a marcar: Diego Costa deu lugar ao uruguaio que não perdeu tempo

Luis Suárez estreou-se este domingo pelos colchoneros, no jogo contra o Granada . O ex-avançado do Barcelona entrou em campo aos 70 minutos para o lugar de Diego Costa, autor do primeiro golo do Atlético Madrid. E aos 85 minutos, o avançado uruguaio também marcou, fazendo o quinto dos colchoneros, bisando aos 90'+3. [Fotos: Reuters]