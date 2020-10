'Supercomputador' fez as contas e estes são os principais favoritos a ganhar a Champions

E se a estatística decidisse quem são as duas equipas que marcarão presença na final da nova edição da Liga dos Campeões? Pois bem, a página 'FiveThirtyEight' fez os cálculos e, com base nos desempenhos de todas as 32 equipas apuradas para a fase de grupos da prova, chegou à conclusão de que Bayern Munique e Manchester City são as duas formações com maior probabilidade de chegar à decisão. Já o FC Porto, a única equipa portuguesa em prova, teria uma chance menor a 1 por cento de chegar à final, de acordo com esta plataforma de estatística e análise. [Imagens: Reuters e Action Images]