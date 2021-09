Susto com Messi no Venezuela-Argentina: imagens da entrada que deixou o argentino no chão

Noite difícil para Lionel Messi. O astro argentino foi alvo de duras entradas por parte dos jogadores da Venezuela no encontro da madrugada desta sexta-feira entre a Argentina e a 'Vinotinto', para a qualificação sul-americana para o Mundial'2022. Uma delas foi mesmo... 'assassina' e deixou o agora jogador do Paris Saint-Germain por largos minutos no chão. [Imagens: Reuters e Action Images]