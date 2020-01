A maior fã de Lionel Messi não pára de surpreender. Depois de fazer uma tatuagem no ‘bumbum’ com o nome do craque, a brasileira não resiste a estas ‘loucuras’ e decidiu tatuar a cara de Messi perto da barriga. A nova tatuagem da beldade brasileira não passou despercebida entre os mais de 2 milhões de seguidores que a acompanham nas redes sociais. Será que consegue captar as atenções da estrela dos relvados?