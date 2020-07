O Paris SG venceu o Saint-Étienne e conquistou a Taça de França ( 1-0 ) mas o jogo ficou também marcado pela lesão de Kylian Mbappé, que saiu do estádio de muletas depois de uma entrada a 'varrer' do capitão adversário . A 19 dias da partida com a Atalanta para a Liga dos Campeões, os alarmes soaram entre os adeptos franceses.