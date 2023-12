Tudo pronto para a Taça do Mundo de águas abertas no Funchal, que reúne a elite este fim de semana na Madeira. Nesta sexta-feira, os nadadores realizaram treino de adaptação no local da competição, no Complexo Balnear do Lido. Mais informações sobre a prova . [Fotos: FPN]

