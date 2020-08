Duas tarjas de contestação a Frederico Varandas e Rogério Alves foram esta quarta-feira colocadas no IC19, em Lisboa. Na primeira é possível ler-se "Rogério Alves = Ditadura", ao passo que na segunda, num tom bem mais agressivo, pode observar-se a mensagem "O clube nunca sairá da merda enquanto a merda permanecer no clube". As tarjas em causa foram colocadas junto ao nó de Queluz.