Tem 25 anos e é fanática do Boca: mulher que Magali apanhou com Salvio dá que falar na Argentina

Chama-se Sol Rinaldi, tem 25 anos, é licenciada em Comunicação pela Universidade Católica da Argentina e é adepta ferrenha do Boca Juniors. Vive em Miami, onde trabalha numa agência de comunicação, e define-se como uma "yankee argentina". Sol Scheckler - apelido que adotou nas redes sociais - está no centro de uma polémica a envolver Toto Salvio, pois era a mulher que estava no carro do jogador quando alegadamente o antigo futebolista do Benfica, atualmente no Boca Juniors,, a sua ex-mulher. Sol tem visto o número de seguidores no Instagram crescer com a polémica, em poucos dias passou de 15 para quase 46 mil...