Tem o indicativo telefónico do Qatar e... muitos contentores: assim é o estádio onde Portugal se estreia no Mundial

O Estádio 974 recebe esta quinta-feira à tarde o primeiro jogo de Portugal no Mundial'2022, que colocará o Gana na metade oposto do relvado. O aspeto arquitetónico deste recinto não passa despercebido, já que foi feito a partir de contentores. Esse facto está diretamente ligado com nome do anfiteatro, visto que 974 é o número de contentores utilizados para a sua construção. Este estádio já foi palco do México-Polónia, que foi disputado na terça-feira e terminou sem golos. [Créditos: Reuters e Lusa/EPA]