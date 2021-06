A pré-temporada do Benfica arrancou esta sexta-feira com a realização dos habituais testes físicos no Benfica Campus Ao longo do dia, 19 jogadores vão passar pelo Seixal para, divididos por grupos, serem submetidos a avaliações físicas. Pode acompanhar ao minuto o primeiro dia da época 2021/22 das águias. [Imagens: SL Benfica]

