Teto desabou e casas de banho do estádio do Luton ficaram neste estado

É verdade que o empate (1-1) na receção ao Liverpool este domingo possa ter deixado a direção do Luton com um sorriso de orelha a orelha, mas um 'pequeno' problema na zona das casas de banho do estádio poderá mudar este sentimento. Através das redes sociais, surgiram imagens que mostram o estado em que ficou pelo menos uma das casas de banho do recinto do Luton depois de o teto ter desabado durante o jogo de hoje. [Fotografias: Thom Gibbs/X]