Tévez homenageou Maradona com camisola original de 1981

Foi com a camisola original que Diego Maradona vestiu em 1981 que Carlos Tévez homenageou o craque argentino, que morreu a 25 de novembro, na vitória do Boca Juniors frente ao Internacional, em jogo da Taça Libertadores. Maradona era o ídolo de Tévez, que fez questão mostrar ao Mundo toda a sua admiração por El Pibe. "Obrigado Diego por estares presente e seres eterno", escreveu Tévez nas redes sociais onde partilhou imagens do momento da sua homenagem, após o golo que marcou