'The Sun' faz equipa com futebolistas 'covidiotas' que furaram a quarentena

Têm sido muitos os casos de futebolistas, principalmente em Inglaterra, apanhados a desrespeitar as regras do confinamento social. O 'The Sun' formou um onze de 'covidiotas' onde predominam jogadores do Tottenham e do Arsenal. Só uma nota: o jornal inglês colocou na baliza David Ospina, guarda-redes do Nápoles apanhado no supermercado, mas nós substituimo-lo por Oliver Sail, neozelandês do Wellington Phoenix.