O Benfica já está na Madeira, onde amanhã defronta o Marítimo, para a 32.ª jornada da Liga Bwin. No aeroporto, foi grande o entusiasmo em torno das águias, que contam na comitiva com os jovens Tiago Gouveia e Sandro Cruz - como Record tinha adiantado

Tiago Gouveia e Sandro Cruz na Madeira com a equipa do Benfica: entusiasmo no aeroporto