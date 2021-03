Tochas, cânticos e grande euforia: foi assim a receção dos adeptos do FC Porto à equipa

Após eliminar a Juventus e garantir a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, a equipa do FC Porto foi recebida por centenas de adeptos que se reuniram de madrugada junto a uma área de serviço da A4, na zona de Matosinhos, com tochas, cânticos e em clima de grande euforia. O autocarro com a comitiva portista teve mesmo de parar durante alguns instantes.