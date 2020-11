Um dia depois da morte de Diego Armado Maradona, o Nápoles entrou em campo diante do Rijeka e não deixou de homenagear o argentino, a maior lenda do clube. Por isso, na hora de se lançarem à partida da Liga Europa, todos os jogadores dos napolitanos entraram com uma camisola com o número 10 e o nome de Maradona. (fotos: EPA e Reuters)