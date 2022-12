Todos na rua: seleção argentina festeja 'em casa' com milhares de adeptos

A seleção da Argentina, que venceu no domingo o Mundial'22, chegou na madrugada desta terça-feira a casa, onde foi recebida por uma multidão de adeptos. Os membros da equipa sorriram ao descer do avião para uma passadeira vermelha. Messi foi o primeiro jogador a deixar o aparelho, ao lado do treinador Lionel Scaloni, seguindo depois para um autocarro aberto que foi seguido por muitos adeptos