Este é o James, o crocodilo que será a mascote do Tondela a partir da próxima temporada. Os beirões explicam que a figura do crocodilo está associada à claque Febre Amarela, assim como à lenda ‘Ao tom dela’. A votação foi promovida na internet, onde participaram os sócios com quota de dezembro válida, sendo que o crocodilo foi eleito com 78% da votação. O James é mesmo a primeira mascote oficial do clube.