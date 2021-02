Top-10 salários da Fórmula 1: Hamilton ganha mais que Verstappen, Ricciardo e Leclerc juntos

Lewis Hamilton, piloto britânico sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, é sem dúvida um dos ícones da modalidade... até no que toca ao vencimento anual. O piloto da Mercedes recentemente renovou com a scuderia alemã com um salário astronómico, que ultrapassa o valor que Max Verstappen, Daniel Ricciardo e Charles Leclerc ganham... juntos. [Imagens: Action Images e Reuters]