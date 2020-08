O Barcelona foi esta sexta-feira massacrado () diante do Bayern Munique, em jogo a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. No final da partida os rostos desoladores dos jogadores blaugrana era por demais evidente, mas houve um que teve especial foco... o de Lionel Messi. O craque argentino não queria acreditar no que ia acontecendo à equipa dentro de campo. [Imagens: Reuters e Action Images]