'Trail Anadia Capital do Espumante' estreou-se e deixou momentos para mais tarde recordar

O calendário de trail nacional continua a ganhar maiores pontos de interesse e o mais recente 'reside' em Anadia, com a realização no último fim de semana da primeira edição do Trail Anadia Capital do Espumante. Uma prova organizada pela Saca Trilhos Anadia, que reuniu cerca de 1000 atletas, divididos pelas duas distâncias do programa e que contou com bons trilhos e muita animação, mas também as (sempre necessárias) sandes de leitão e, claro, o espumante.



Em termos de resultados, António Almeida venceu a distância principal, os 28 quilómetros, em 2:42:59 horas, à frente de Pedro Garrido (2:45:41) e João Santos (3:00:35). Na prova feminina o triunfo foi repartido entre Paula Soares e Cristina Arreiol, duas atletas que cruzaram a linha de meta lado a lado, em 3:16:53 horas. Susana Echeverria, com 3:19:31, fechou o pódio. Quanto aos 17 quilómetros do trail curto, Célia Amaro venceu nas senhoras em 1:48:43 horas, ao passo que nos homens ganhou Hélder Lopes, em 1:26:44.