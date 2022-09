Valores de mercado dos jogadores da Liga Bwin atualizados: um sportinguista e três benfiquistas em destaque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Na mais recente atualização de valores de mercado - a primeira desde o início da época 2022/23 - efetuada esta sexta-feira pelo site 'Transfermarkt', há alguns jogadores que saltam à vista por terem aumentado a sua cotação atual, após um grande arranque de temporada, entre eles um jogador do Sporting e três do Benfica. Apesar destas subidas, nada mudou no topo da tabela dos atletas mais valiosos, onde Otávio (FC Porto) e Pote (Sporting) continuam a liderar, estando ambos avaliados em 30 milhões de euros. Entre os 17 futebolistas mais valiosos, destaque para o facto de Ricardo Horta (Sp. Braga) - avaliado em 20 M€ - ser o único presente que não atua nos três grandes. De referir ainda que André Almeida sofreu uma desvalorização considerável, tendo visto o seu valor de mercado cair dos 1,5 milhões para os 800 mil euros.